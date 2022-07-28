Россия передала Литве ноту в связи с банковскими проблемами с транзитом в Калининград

Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский «Шауляй банк», через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о скором прекращении работы с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

Он рассказал, что Литва замкнула весь калининградский грузовой транзит на один «Шауляй банк». Эта кредитная организация впоследствии заявила, что с 1 сентября прекращает банковские отношения с Россией.

«Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил вопрос, передал им лично ноту по «Шауляй банку» — «разберитесь до 1 сентября, ещё есть время», — цитирует Рябоконя ТАСС.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал преждевременным оценивать решение Литвы по транзиту грузов в Калининград.