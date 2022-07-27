МИД России счёл преждевременным оценивать решение Литвы по транзиту грузов в Калининград
- РИА Новости
«На основе разъяснений Еврокомиссии власти Литвы приняли решение возобновить движение транзитных поездов с грузами на калининградском направлении. Полагаем, что пока ещё рано оценивать это решение, главное, как этот порядок будет реализовываться на практике», — сообщил он на брифинге.
26 июля в Калининград прибыло 60 вагонов с цементом из России транзитом через Литву.
22 июля стало известно, что компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) возобновляет транзит в Калининградскую область грузов, которые ранее были включены в санкционный список Европейского союза.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что разблокировка транзита российских грузов через Литву является позитивным фактом.