МИД России счёл преждевременным оценивать решение Литвы по транзиту грузов в Калининград

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Решение Литвы возобновить транзит грузов в Калининградскую область на данный момент оценивать рано, необходимо отслеживать, как новый порядок пропуска будет реализовываться на практике. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
МИД России счёл преждевременным оценивать решение Литвы по транзиту грузов в Калининград
  • РИА Новости

«На основе разъяснений Еврокомиссии власти Литвы приняли решение возобновить движение транзитных поездов с грузами на калининградском направлении. Полагаем, что пока ещё рано оценивать это решение, главное, как этот порядок будет реализовываться на практике», — сообщил он на брифинге.

26 июля в Калининград прибыло 60 вагонов с цементом из России транзитом через Литву.

22 июля стало известно, что компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) возобновляет транзит в Калининградскую область грузов, которые ранее были включены в санкционный список Европейского союза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что разблокировка транзита российских грузов через Литву является позитивным фактом.

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