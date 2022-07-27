Песков отметил «ростки здравого смысла» в ситуации с транзитом в Калининград

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Разблокировка транзита российских грузов через Литву является позитивным фактом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил «ростки здравого смысла» в ситуации с транзитом в Калининград
  • РИА Новости

«Ситуация, которая возникла вокруг Калининграда — опять же в связи с этими абсурдными санкциями, — для России является жизненно важной. И в данном случае, наверное, позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России и насколько неприменимы их решения в контексте Калининграда», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что всё это было достигнуто в процессе диалога, такое поведение Литвы можно считать «ростками здравого смысла».

«Иногда даже во время такой антироссийской истерики всё-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать», — отметил Песков.

26 июля в Калининград прибыло 60 вагонов с цементом из России транзитом через Литву.

22 июля стало известно, что компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) возобновляет транзит в Калининградскую область грузов, которые ранее были включены в санкционный список Европейского союза.

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