«Литовские железные дороги» возобновляют транзит грузов в Калининградскую область

«Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) возобновляют транзит в Калининградскую область грузов, которые ранее были включены в санкционный список Европейского союза.

Об этом в эфире радио LRT сообщил представитель литовской компании Мантас Дубаускас.

«Как мы информировали наших партнёров, такой перевозке подлежат грузы, которые являются необходимыми для Калининградской области России», — цитирует Дубаускаса ТАСС.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на принадлежащую «Литовским железным дорогам» грузовую компанию LTS Cargo, транзит возобновляется в пятницу, 22 июля.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.