«Литовские железные дороги» возобновляют транзит грузов в Калининградскую область

Короткая ссылка
«Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) возобновляют транзит в Калининградскую область грузов, которые ранее были включены в санкционный список Европейского союза.
«Литовские железные дороги» возобновляют транзит грузов в Калининградскую область
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

Об этом в эфире радио LRT сообщил представитель литовской компании Мантас Дубаускас.

«Как мы информировали наших партнёров, такой перевозке подлежат грузы, которые являются необходимыми для Калининградской области России», — цитирует Дубаускаса ТАСС.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на принадлежащую «Литовским железным дорогам» грузовую компанию LTS Cargo, транзит возобновляется в пятницу, 22 июля. 

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить