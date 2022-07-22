«Литовские железные дороги» возобновляют транзит грузов в Калининградскую область
- РИА Новости
- © Михаил Голенков
Об этом в эфире радио LRT сообщил представитель литовской компании Мантас Дубаускас.
«Как мы информировали наших партнёров, такой перевозке подлежат грузы, которые являются необходимыми для Калининградской области России», — цитирует Дубаускаса ТАСС.
Как уточняет Интерфакс со ссылкой на принадлежащую «Литовским железным дорогам» грузовую компанию LTS Cargo, транзит возобновляется в пятницу, 22 июля.
13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.
17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.