В Калининград транзитом через Литву прибыло 60 вагонов с цементом
- РИА Новости
- © Михаил Голенков
«60 вагонов прибыло в Калининград, первый поезд с цементом», — сказал он.
22 июля стало известно, что компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) возобновляет транзит в Калининградскую область грузов, которые ранее были включены в санкционный список Европейского союза.
13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.