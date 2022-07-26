В Калининград транзитом через Литву прибыло 60 вагонов с цементом

В Калининград прибыло 60 вагонов с цементом из России транзитом через Литву. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«60 вагонов прибыло в Калининград, первый поезд с цементом», — сказал он.

22 июля стало известно, что компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) возобновляет транзит в Калининградскую область грузов, которые ранее были включены в санкционный список Европейского союза.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.