В Калининград транзитом через Литву прибыло 60 вагонов с цементом

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В Калининград прибыло 60 вагонов с цементом из России транзитом через Литву. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
В Калининград транзитом через Литву прибыло 60 вагонов с цементом
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

«60 вагонов прибыло в Калининград, первый поезд с цементом», — сказал он.

22 июля стало известно, что компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) возобновляет транзит в Калининградскую область грузов, которые ранее были включены в санкционный список Европейского союза.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

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