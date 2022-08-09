МИД России: найденные решения по транзиту грузов в Калининград через Литву промежуточны

Найденные решения в отношении транзита грузов в Калининград по территории Литвы промежуточны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Алексей Исаков.

«Найденные решения в отношении грузовых ж/д перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной», — приводит его слова РИА Новости.

Исаков отметил, что наихудшего развития событий вокруг транзита в Калининград удалось избежать.

Ранее Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй-банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что решение о прекращении приёма платежей из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки и государство на них повлиять никак не может.