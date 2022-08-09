военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД России: найденные решения по транзиту грузов в Калининград через Литву промежуточны

Короткая ссылка
Найденные решения в отношении транзита грузов в Калининград по территории Литвы промежуточны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Алексей Исаков.
МИД России: найденные решения по транзиту грузов в Калининград через Литву промежуточны
  • РИА Новости

«Найденные решения в отношении грузовых ж/д перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной», — приводит его слова РИА Новости.

Исаков отметил, что наихудшего развития событий вокруг транзита в Калининград удалось избежать.

Ранее Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй-банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что решение о прекращении приёма платежей из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки и государство на них повлиять никак не может.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить