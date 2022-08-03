В Минтрансе Литвы прокомментировали ситуацию с платежами из России
- РИА Новости
- © Михаил Голенков
Об этом информирует lrytas.lt.
«Если оплата услуг не производится, услуги не могут быть оказаны. Вряд ли литовские налогоплательщики будут финансировать калининградский транзит», — отметил Скуодис.
По его словам, госучреждения ведут переговоры с различными банками касательно рисков, связанных с обеспечением платёжеспособности России за калининградский транзит.
Ранее Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй-банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.