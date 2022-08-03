В Минтрансе Литвы прокомментировали ситуацию с платежами из России

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что решение о прекращении приёма платежей из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки и государство на них повлиять никак не может.

Об этом информирует lrytas.lt.

«Если оплата услуг не производится, услуги не могут быть оказаны. Вряд ли литовские налогоплательщики будут финансировать калининградский транзит», — отметил Скуодис.

По его словам, госучреждения ведут переговоры с различными банками касательно рисков, связанных с обеспечением платёжеспособности России за калининградский транзит.

Ранее Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй-банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.