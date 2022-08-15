В Белоруссии заявили о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил телеканалу ОНТ, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной.

«Я думаю, что какое-то отрезвление всё равно произойдёт. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что за прошедшие полгода «экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил $3,5 млрд».

«Санкции, которые вводятся и в отношении России, и в отношении Белоруссии, рикошетом бьют по тем, кто это делает. Европа готовится к тяжелейшей зиме», — подчеркнул премьер.

Ранее Головченко заявил, что Минск будет вынужден ответить зеркально в случае конфискации белорусской собственности в западных странах.