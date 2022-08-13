В Белоруссии предупредили об ответе в случае конфискации белорусской собственности на Западе

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что Минск будет вынужден ответить зеркально в случае конфискации белорусской собственности в западных странах.

«Если они пойдут дальше, материализуют свои угрозы по конфискации, национализации и так далее — тут же мы это отзеркалим и здесь», — цитирует его РИА Новости.

По словам Головченко, западные политики уже угрожают планами национализации белорусской собственности, однако пока в странах Европейского союза таких прецедентов не было.

В мае Верховная рада Украины зарегистрировала новый законопроект о санкциях против Белоруссии.

Согласно документу, допускается изъятие объектов собственности государства в пользу бюджета Украины.