В Раде зарегистрирован законопроект об изъятии объектов собственности Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Рады.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной радой, который расширяет возможности властей по конфискации активов граждан и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию России.
В соответствии с законом, в доход государства могут быть изъяты денежные средства и иные ценности, которые принадлежат лицу, а также те, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться.