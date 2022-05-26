В Раде зарегистрирован законопроект об изъятии объектов собственности Белоруссии

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Верховная рада зарегистрировала новый законопроект о санкциях против Белоруссии. Согласно документу, допускается изъятие объектов собственности государства в пользу бюджета Украины.
В Раде зарегистрирован законопроект об изъятии объектов собственности Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной радой, который расширяет возможности властей по конфискации активов граждан и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию России.

В соответствии с законом, в доход государства могут быть изъяты денежные средства и иные ценности, которые принадлежат лицу, а также те, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. 

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