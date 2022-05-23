Зеленский подписал закон о конфискации активов поддержавших спецоперацию России
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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале офиса президента.
В соответствии с изменениями в доход государства могут быть изъяты денежные средства и иные ценности, которые принадлежат лицу, а также те, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Кроме того, будут предприниматься попытки поиска и блокировки таких активов.
Ранее сообщалось, что правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства.