Зеленский подписал закон о конфискации активов поддержавших спецоперацию России

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной радой, который расширяет возможности властей по конфискации активов граждан и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию России.
Зеленский подписал закон о конфискации активов поддержавших спецоперацию России
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале офиса президента.

В соответствии с изменениями в доход государства могут быть изъяты денежные средства и иные ценности, которые принадлежат лицу, а также те, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Кроме того, будут предприниматься попытки поиска и блокировки таких активов.

Ранее сообщалось, что правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства.

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