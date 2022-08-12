военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Политолог Дудчак усомнился в необходимости расширения статуса английского языка на Украине

Короткая ссылка
Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT разработку украинским Минкультуры законопроекта о расширении статуса английского языка в стране.
Политолог Дудчак усомнился в необходимости расширения статуса английского языка на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Это продолжение политики вытеснения русского языка... Эта очередная кампания ничего не изменит, лучше от этого жить не станут — уж точно. И так на Украине практически во всех школах с первого класса преподаётся английский язык. Что они собираются ещё добавить к этому? Может быть, они на предприятиях начнут организовывать курсы английского языка и учить всех взрослых, вплоть до пенсионеров?» — задался вопросом Дудчак.

По его мнению, это «бессмысленные эксперименты в условиях, когда средств не хватает на самое необходимое».

Эксперт подчеркнул, что киевская власть «продолжает сходить с ума». 

Ранее стало известно, что на Украине разрабатывают закон о расширении статуса английского языка.

Отмечается, что планируется урегулировать вопросы, связанные с использованием английского в качестве языка международного общения в отдельных сферах общественной жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить