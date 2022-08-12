Политолог Дудчак усомнился в необходимости расширения статуса английского языка на Украине
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«Это продолжение политики вытеснения русского языка... Эта очередная кампания ничего не изменит, лучше от этого жить не станут — уж точно. И так на Украине практически во всех школах с первого класса преподаётся английский язык. Что они собираются ещё добавить к этому? Может быть, они на предприятиях начнут организовывать курсы английского языка и учить всех взрослых, вплоть до пенсионеров?» — задался вопросом Дудчак.
По его мнению, это «бессмысленные эксперименты в условиях, когда средств не хватает на самое необходимое».
Эксперт подчеркнул, что киевская власть «продолжает сходить с ума».
Ранее стало известно, что на Украине разрабатывают закон о расширении статуса английского языка.
Отмечается, что планируется урегулировать вопросы, связанные с использованием английского в качестве языка международного общения в отдельных сферах общественной жизни.