На Украине разрабатывают закон о расширении статуса английского языка
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По его словам, работа по подготовке законопроекта ведётся по поручению премьер-министра Украины.
Как сообщило РИА Новости, Карандеев рассказал, что планируется урегулировать вопросы, связанные с использованием английского в качестве языка международного общения в отдельных сферах общественной жизни.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обвинил президента Украины Владимира Зеленского и ещё ряд украинских чиновников в том, что они нарушили закон о языке, говоря публично на английском языке.