военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

На Украине разрабатывают закон о расширении статуса английского языка

Короткая ссылка
Украинское Минкультуры разрабатывает законопроект о расширении статуса английского языка в стране. Об этом в беседе с УНН заявил первый замминистра культуры Украины Ростислав Карандеев.
На Украине разрабатывают закон о расширении статуса английского языка
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По его словам, работа по подготовке законопроекта ведётся по поручению премьер-министра Украины.

Как сообщило РИА Новости, Карандеев рассказал, что планируется урегулировать вопросы, связанные с использованием английского в качестве языка международного общения в отдельных сферах общественной жизни.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обвинил президента Украины Владимира Зеленского и ещё ряд украинских чиновников в том, что они нарушили закон о языке, говоря публично на английском языке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить