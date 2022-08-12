На Украине разрабатывают закон о расширении статуса английского языка

Украинское Минкультуры разрабатывает законопроект о расширении статуса английского языка в стране. Об этом в беседе с УНН заявил первый замминистра культуры Украины Ростислав Карандеев.

По его словам, работа по подготовке законопроекта ведётся по поручению премьер-министра Украины.

Как сообщило РИА Новости, Карандеев рассказал, что планируется урегулировать вопросы, связанные с использованием английского в качестве языка международного общения в отдельных сферах общественной жизни.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обвинил президента Украины Владимира Зеленского и ещё ряд украинских чиновников в том, что они нарушили закон о языке, говоря публично на английском языке.