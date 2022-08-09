Власти Запорожской области сообщили, что в регионе начали применять законодательство России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе начали применять российское законодательство.

«Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах», — рассказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что полиция Запорожья уже руководствуется российскими Уголовным и Административным кодексами.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

Ранее Рогов призвал киевские власти «оставить иллюзии» по поводу возвращения освобождённых территорий. По его словам, в регионе обязательно пройдёт референдум по самоопределению.