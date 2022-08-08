В Кремле заявили, что украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров»

Украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров», никакого переговорного процесса между Москвой и Киевом сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения поставленных целей.

Песков ранее заявил, что Москва по-прежнему готова решать украинскую проблему дипломатическим путём, но на своих условиях.

В Кремле отметили, что Россия никогда не закрывала дверь для переговоров с украинской стороной.

До этого российский президент Владимир Путин также рассказал о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров.