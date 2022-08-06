Противоминный центр ВС России: основные промышленные объекты в Мариуполе разминированы
- РИА Новости
«Основные моменты в плане заводов, аэропортов и крупных (объектов) в плане промышленности города Мариуполя, ещё проводятся работы (по разминированию), но большая часть этих работ уже выполнена», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Он рассказал, что в настоящее время идёт работа в жилых кварталах города.
Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в середине сентября в Мариуполе восстановят электро- и водоснабжение.
Мастер-план развития города Мариуполя разработан до 2025 года.
Мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал корреспонденту RT Алексею Репину, что в городе примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос.