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Противоминный центр ВС России: основные промышленные объекты в Мариуполе разминированы

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Основные крупные промышленные объекты в Мариуполе разминированы. Об этом сообщил командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооружённых сил России.
Противоминный центр ВС России: основные промышленные объекты в Мариуполе разминированы
  • РИА Новости

«Основные моменты в плане заводов, аэропортов и крупных (объектов) в плане промышленности города Мариуполя, ещё проводятся работы (по разминированию), но большая часть этих работ уже выполнена», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Он рассказал, что в настоящее время идёт работа в жилых кварталах города.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в середине сентября в Мариуполе восстановят электро- и водоснабжение.

Мастер-план развития города Мариуполя разработан до 2025 года.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал корреспонденту RT Алексею Репину, что в городе примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос.

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