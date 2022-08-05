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Минстрой России: план развития Мариуполя разработан до 2025 года

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Мастер-план развития города Мариуполя разработан до 2025 года, сообщили в пресс-службе Минстроя России.
Минстрой России: план развития Мариуполя разработан до 2025 года
  • © Минстрой РФ

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

«Уже сейчас в Мариуполе запущен проект восстановления и строительства объектов жизнеобеспечения граждан. Всего, по предварительным данным, в 2022—2025 годах на территории города планируется построить и восстановить порядка 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры», — заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал корреспонденту RT Алексею Репину, что в городе примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос.

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