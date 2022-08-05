Хуснуллин заявил, что электро- и водоснабжение в Мариуполе восстановят в сентябре

В середине сентября в Мариуполе восстановят электро- и водоснабжение, заявил в ходе заседания штаба по восстановлению города российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что будет составлен пообъектный график работ в соответствии с утверждённым мастер-планом.

«Ставлю задачу наращивать темпы... К середине сентября должны восстановить электричество и воду», — написал Хуснуллин в своём Telegram.

Вице-премьер также отметил, что часть школ и садиков удастся восстановить к новому учебному году, остальные будут отремонтированы к октябрю.

Мастер-план развития города Мариуполя разработан до 2025 года.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал корреспонденту RT Алексею Репину, что в городе примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос.