Хуснуллин заявил, что электро- и водоснабжение в Мариуполе восстановят в сентябре
- РИА Новости
Он отметил, что будет составлен пообъектный график работ в соответствии с утверждённым мастер-планом.
«Ставлю задачу наращивать темпы... К середине сентября должны восстановить электричество и воду», — написал Хуснуллин в своём Telegram.
Вице-премьер также отметил, что часть школ и садиков удастся восстановить к новому учебному году, остальные будут отремонтированы к октябрю.
Мастер-план развития города Мариуполя разработан до 2025 года.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал корреспонденту RT Алексею Репину, что в городе примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос.