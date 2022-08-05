Хуснуллин анонсировал компенсации для отдельных категорий жителей Мариуполя
- РИА Новости
«Те жители, кто не готов ждать, смогут получить компенсацию. Специально созданная комиссия организует эти выплаты жителям», — написал он в Telegram.
По словам Хуснуллина, даже в случае утраты документов на жильё комиссия сможет поднять реестры и на этом основании назначить компенсацию.
Мастер-план развития города Мариуполя разработан до 2025 года.
По словам российского вице-премьера, будет составлен пообъектный график работ.
В середине сентября в городе восстановят электро- и водоснабжение.