Хуснуллин анонсировал компенсации для отдельных категорий жителей Мариуполя

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что жители Мариуполя, не готовые ждать восстановления жилого фонда в городе, смогут получить компенсацию даже в случае утраты документов.

«Те жители, кто не готов ждать, смогут получить компенсацию. Специально созданная комиссия организует эти выплаты жителям», — написал он в Telegram.

По словам Хуснуллина, даже в случае утраты документов на жильё комиссия сможет поднять реестры и на этом основании назначить компенсацию.

Мастер-план развития города Мариуполя разработан до 2025 года.

По словам российского вице-премьера, будет составлен пообъектный график работ.

В середине сентября в городе восстановят электро- и водоснабжение.