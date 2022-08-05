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Хуснуллин анонсировал компенсации для отдельных категорий жителей Мариуполя

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Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что жители Мариуполя, не готовые ждать восстановления жилого фонда в городе, смогут получить компенсацию даже в случае утраты документов.
Хуснуллин анонсировал компенсации для отдельных категорий жителей Мариуполя
  • РИА Новости

«Те жители, кто не готов ждать, смогут получить компенсацию. Специально созданная комиссия организует эти выплаты жителям», — написал он в Telegram.

По словам Хуснуллина, даже в случае утраты документов на жильё комиссия сможет поднять реестры и на этом основании назначить компенсацию.

Мастер-план развития города Мариуполя разработан до 2025 года.

По словам российского вице-премьера, будет составлен пообъектный график работ. 

В середине сентября в городе восстановят электро- и водоснабжение.

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