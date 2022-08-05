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Минобороны: ВСУ нанесли три артудара по территории Запорожской АЭС и Энергодару

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Минобороны России сообщило, что 5 августа Вооружённые силы Украины нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и городу Энергодару.
Минобороны: ВСУ нанесли три артудара по территории Запорожской АЭС и Энергодару
  • РИА Новости

По информации оборонного ведомства, 5 августа с 16:20 до 17:24 украинские войска осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС и Энергодара.

Всего украинская сторона выпустила 20 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщили в Минобороны, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе посёлка Марганец, который находится под контролем украинских войск. 

Как ранее сообщалось, 5 августа на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Позже украинские войска нанесли повторный артиллерийский удар по АЭС.

После обстрела украинскими войсками Энергодара Запорожская атомная электростанция оказалась частично без водоснабжения и обесточена. Также при обстреле был повреждён водородопровод. Это стало причиной факельного возгорания на водородной станции.

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