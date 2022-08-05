В России призвали признать санкционированные Киевом удары по АЭС ядерным терроризмом

В Минобороны России призвали признать действия Киева в отношении ударов по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.

«Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма», — заявили в ведомстве, комментируя артиллерийские удары по Запорожской АЭС.

Отмечается, что по счастливой случайности снаряды ВСУ не попали в масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию — это могло спровоцировать радиационную аварию на самой большой в Европе атомной электростанции.

В Минобороны подчеркнули, что в случае дальнейших провокаций на АЭС вся ответственность за нарушение её работы ложится на киевский режим.

Ранее сообщалось, что на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Позже украинские войска нанесли повторный артиллерийский удар по АЭС.