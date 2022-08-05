Политолог Кошкин прокомментировал решение Латвии приостановить выдачу виз россиянам

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал решение Латвии приостановить приём визовых заявлений от российских граждан на неопределённый срок.

По его мнению, страны Прибалтики «перетягивают одеяло», потому что хотели бы, чтобы Вашингтон обратил внимание именно на восточный фланг НАТО.

«Ситуация экономическая сложнейшая... Теперь им надо найти некий механизм, который позволил бы им в этой ситуации, в которую они сами себя ввергли, выжить. Ставка делается на русофобию, ничего нового… Они надеются, что в тяжёлую минуту их будет выручать Вашингтон. Поэтому они и ведут такую агрессивную политику, так как больше им предложить Европе нечего», — заключил Кошкин.

Ранее стало известно, что Латвия приостановила приём визовых заявлений от российских граждан на неопределённый срок.

Исключением может быть только участие в похоронах близкого родственника.