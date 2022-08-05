Мэр Донецка сообщил о пострадавших при обстреле больницы №17

В результате обстрела украинскими военными больницы № 17 в Донецке есть пострадавшие. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, под обстрелом больница №17 в Куйбышевском районе Донецка, имеются пострадавшие. Данные уточняются», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Кулемзин заявил, что число погибших в результате обстрела центра Донецка увеличилось до шести, ещё семь человек пострадали.

ВСУ обстреляли центр Донецка в день прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили RT, что украинские формирования целенаправленно вели атаку по театру, где прощались с Качурой.

Позднее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мирных жителей при обстреле украинскими военными Донецка.