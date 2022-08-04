СК России возбудил дело по факту гибели мирных жителей при обстрелах Донецка
- РИА Новости
«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, по факту обстрела украинскими националистами гражданской инфраструктуры в Донецке и гибели людей», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число погибших в результате обстрела центра города увеличилось до шести, ещё семь человек пострадали.
ВСУ обстреляли центр Донецка в день прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили RT, что украинские формирования целенаправленно вели атаку по театру, где прощались с Качурой.