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СК России возбудил дело по факту гибели мирных жителей при обстрелах Донецка

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мирных жителей при обстреле украинскими военными Донецка. Об этом сообщили в СК России.
СК России возбудил дело по факту гибели мирных жителей при обстрелах Донецка
  • РИА Новости

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, по факту обстрела украинскими националистами гражданской инфраструктуры в Донецке и гибели людей», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число погибших в результате обстрела центра города увеличилось до шести, ещё семь человек пострадали.

ВСУ обстреляли центр Донецка в день прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили RT, что украинские формирования целенаправленно вели атаку по театру, где прощались с Качурой. 

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