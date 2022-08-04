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Число погибших в результате обстрела центра Донецка выросло до шести

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число погибших в результате обстрела центра города увеличилось до шести, ещё семеро пострадали.
Число погибших в результате обстрела центра Донецка выросло до шести
  • РИА Новости

Об этом он рассказал ТАСС.

«Большая беда в городе, в очередной раз город под обстрелом... Погибшие есть среди мирного населения, которые пришли прощаться, есть и раненые. Обстреляна пешеходная улица, обстреляно самое сердце города тяжёлой артиллерией. В настоящее время имеются данные о шести погибших и семи раненых», — сказал он.

Мэр подчеркнул, что все погибшие — мирные жители. Он добавил, что обстрелы ещё продолжаются.

Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка в день прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили RT, что украинские формирования целенаправленно вели атаку по театру, где прощались с Качурой. По предварительным данным, в результате обстрела центра Донецка погибли пять человек.

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