Минсельхоз Молдавии: засуха на треть снизит урожай пшеницы в стране

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в эфире телеканала «Журнал ТВ» заявил, что урожай пшеницы в стране будет на треть меньше по сравнению с прошлым годом из-за сильнейшей за последние десять лет засухи.

«Исходя из прогнозов, мы ожидаем собрать около 700—800 тыс. т пшеницы, это на треть меньше прошлогоднего. Однако этого более чем достаточно для обеспечения продовольственной безопасности страны. Внутреннее потребление пшеницы составляет у нас 330 тыс. т, ещё 150 тыс. т приходится на фуражную пшеницу», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент молдавские фермеры отказываются поставлять свою продукцию на экспорт, ожидая повышения цен.

Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что Европейский совет одобрил увеличение экспортных квот на некоторые виды молдавской сельхозпродукции сроком на один год.

В мае сообщалось, что член молдавской ассоциации «Сила фермеров» Андрей Дынга заявил, что аграрии на юге Молдавии призывали правительство обратить внимание на проблему сильной засухи, которая сказалась на урожае пшеницы и грозит осеннему урожаю кукурузы и подсолнечника.