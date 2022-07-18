Евросоюз увеличил экспортные квоты для молдавской сельхозпродукции

Глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что Европейский совет одобрил увеличение экспортных квот на некоторые виды молдавской сельхозпродукции сроком на один год.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он написал в своём Telegram.

«Спешу поделиться радостной новостью. Молдавия удваивает свой экспорт в Европейский союз на один год без таможенных пошлин. Европейский совет принял сегодня постановление, временно либерализующее торговлю молдавской сельскохозяйственной продукцией: помидорами, чесноком, столовым виноградом, яблоками, вишней, сливами и виноградным соком», — сообщил он.

Ранее пресс-служба молдавского агентства безопасности пищевых продуктов заявила, что в Страшенском районе Молдавии была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

В мае сообщалось, что член молдавской ассоциации «Сила фермеров» Андрей Дынга заявил, что аграрии на юге Молдавии призывали правительство обратить внимание на проблему сильной засухи, которая сказалась на урожае пшеницы и грозит осеннему урожаю кукурузы и подсолнечника.