В центральном районе Молдавии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

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Пресс-служба молдавского Агентства безопасности пищевых продуктов заявила, что в Страшенском районе Молдавии была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС).
В центральном районе Молдавии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
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«На территории Молдавии зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней среди домашних свиней в Страшенском районе, селе Лозова, в непрофессиональном подсобном хозяйстве», — цитирует агентство РИА Новости.

Созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям Страшенского района, которая будет реализовывать комплексный план мероприятий по контролю и профилактике АЧС.

В мае сообщалось, что член молдавской ассоциации «Сила фермеров» Андрей Дынга заявил, что аграрии на юге Молдавии призывали правительство обратить внимание на проблему сильной засухи, которая сказалась на урожае пшеницы и грозит осеннему урожаю кукурузы и подсолнечника.

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