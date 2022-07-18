Зеленский сообщил, что в СБУ решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц в Службе безопасности Украины (СБУ).
Зеленский сообщил, что в СБУ решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц
  • AP

«Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, решение может быть принято в связи с неудовлетворительными результатами работы сотрудников.

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова, который ранее был отстранён от должности главы Службы безопасности Украины (СБУ).

Зеленский объяснил отстранение от занимаемых должностей Баканова, а также генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой тем, что в этих ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.

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