Зеленский сообщил, что в СБУ решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц в Службе безопасности Украины (СБУ).

«Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, решение может быть принято в связи с неудовлетворительными результатами работы сотрудников.

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова, который ранее был отстранён от должности главы Службы безопасности Украины (СБУ).

Зеленский объяснил отстранение от занимаемых должностей Баканова, а также генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой тем, что в этих ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.