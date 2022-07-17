Зеленский объяснил отстранение генпрокурора и главы СБУ фактами госизмен в ведомствах

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Украинский президент Владимир Зеленский объяснил отстранение от занимаемой должности генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова тем, что в этих ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.

«На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», — сказал Зеленский в видеообращении.

В 198 уголовных производствах соответствующие лица поставлены в известность о подозрении, отметил он.

«В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», — добавил Зеленский.

По его словам, такой массив преступлений против основ безопасности государства и «связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьёзные вопросы соответствующим руководителям».

17 июля украинский президент отстранил от занимаемой должности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

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