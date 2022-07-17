Зеленский отстранил от должности генпрокурора Украины Венедиктову и главу СБУ Баканова

Украинский президент Владимир Зеленский отстранил от занимаемой должности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте главы государства.

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