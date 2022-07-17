Зеленский отстранил от должности генпрокурора Украины Венедиктову и главу СБУ Баканова
- Gettyimages.ru
Зеленским подписаны указы «Об отстранении И. Баканова от исполнения обязанностей председателя Службы безопасности Украины» и «Об отстранении от должности генерального прокурора».
Как уточняется, Баканов отстранён на основании ст. 47 Дисциплинарного устава Вооружённых сил Украины.
17 июля на Украине сообщили о задержании сотрудника СБУ, который возглавлял одно из региональных подразделений спецслужбы.