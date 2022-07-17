Зеленский отстранил от должности генпрокурора Украины Венедиктову и главу СБУ Баканова

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RT
Украинский президент Владимир Зеленский отстранил от занимаемой должности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте главы государства.
Зеленский отстранил от должности генпрокурора Украины Венедиктову и главу СБУ Баканова
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Зеленским подписаны указы «Об отстранении И. Баканова от исполнения обязанностей председателя Службы безопасности Украины» и «Об отстранении от должности генерального прокурора».

Как уточняется, Баканов отстранён на основании ст. 47 Дисциплинарного устава Вооружённых сил Украины.

17 июля на Украине сообщили о задержании сотрудника СБУ, который возглавлял одно из региональных подразделений спецслужбы.

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