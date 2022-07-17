На Украине задержали главу одного из подразделений СБУ

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На Украине сообщили о задержании сотрудника СБУ, который возглавлял одно из региональных подразделений спецслужбы. Об этом заявило Государственное бюро расследований страны.
На Украине задержали главу одного из подразделений СБУ
  • РИА Новости

«Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины — действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы России», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что задержанный подозревается в госизмене.

В начале мая украинские силовики сообщили о задержании одного из лидеров партии «Украинский выбор».

Служба безопасности Украины обвинила его в «подготовке к свержению конституционного строя».

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