На Украине задержали главу одного из подразделений СБУ
- РИА Новости
«Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины — действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы России», — говорится в сообщении.
В СБУ заявили, что задержанный подозревается в госизмене.
В начале мая украинские силовики сообщили о задержании одного из лидеров партии «Украинский выбор».
Служба безопасности Украины обвинила его в «подготовке к свержению конституционного строя».