На Украине задержали главу одного из подразделений СБУ

На Украине сообщили о задержании сотрудника СБУ, который возглавлял одно из региональных подразделений спецслужбы. Об этом заявило Государственное бюро расследований страны.

«Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины — действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы России», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что задержанный подозревается в госизмене.

В начале мая украинские силовики сообщили о задержании одного из лидеров партии «Украинский выбор».

Служба безопасности Украины обвинила его в «подготовке к свержению конституционного строя».