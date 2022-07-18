Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления об увольнении главы СБУ Баканова

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Украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова, который ранее был отстранён от занимаемой должности главы Службы безопасности Украины (СБУ).
Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления об увольнении главы СБУ Баканова
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Как сообщает ТАСС, парламент уже получил постановление и передал на рассмотрение руководству.

Ранее Зеленский объяснил отстранение от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и Баканова тем, что в этих ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию.

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