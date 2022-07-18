Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления об увольнении главы СБУ Баканова

Украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова, который ранее был отстранён от занимаемой должности главы Службы безопасности Украины (СБУ).

AP

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Как сообщает ТАСС, парламент уже получил постановление и передал на рассмотрение руководству. Ранее Зеленский объяснил отстранение от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и Баканова тем, что в этих ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию.