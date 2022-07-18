Захарова прокомментировала отстранение генпрокурора и главы СБУ Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отстранение от занимаемой должности генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

«Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идёт полным ходом», — написала дипломат в Telegram.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объяснил отстранение от занимаемых должностей Венедиктовой и Баканова тем, что в этих ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.

17 июля на Украине сообщили о задержании сотрудника СБУ, который возглавлял одно из региональных подразделений спецслужбы.