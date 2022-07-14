Володин: отказ Украины от мирных переговоров влияет на будущее её государственности

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Отказ Киева от мирных переговоров с Россией влияет на перспективы сохранения украинской государственности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления перед депутатами Народного совета ЛНР.
Володин: отказ Украины от мирных переговоров влияет на будущее её государственности
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что отказ Киева и его «западных хозяев» от переговоров никак не влияет на планы и действия России в ходе специальной военной операции.

«Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой», — заявил он.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс, вступившая в борьбу за пост премьер-министра королевства, в своём предвыборном ролике вновь заявила, что намерена добиваться «поражения» президента России Владимира Путина.

До этого она уже заявляла, что переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине.

Такое же мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: он выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

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