Володин: отказ Украины от мирных переговоров влияет на будущее её государственности

Отказ Киева от мирных переговоров с Россией влияет на перспективы сохранения украинской государственности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления перед депутатами Народного совета ЛНР.

Он подчеркнул, что отказ Киева и его «западных хозяев» от переговоров никак не влияет на планы и действия России в ходе специальной военной операции.

«Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой», — заявил он.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс, вступившая в борьбу за пост премьер-министра королевства, в своём предвыборном ролике вновь заявила, что намерена добиваться «поражения» президента России Владимира Путина.

До этого она уже заявляла, что переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине.

Такое же мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: он выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».