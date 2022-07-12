В Новой Каховке открыт оперштаб по ликвидации последствий украинских обстрелов

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В Новой Каховке Херсонской области открыт оперативный штаб по ликвидации последствий украинских обстрелов.
В Новой Каховке открыт оперштаб по ликвидации последствий украинских обстрелов
  • © Кадр видео РИА Новости / Telegram

Об этом заявила военно-гражданская администрация Новой Каховки в своём Telegram-канале.

«Штаб находится по адресу: ул. Карла Маркса, 8 (бывший военкомат). Сотрудники штаба в оперативном порядке принимают и обрабатывают обращения пострадавших жителей города», — говорится в сообщении.

Ранее в Херсонской области сообщили об обстреле украинскими военными Новой Каховки.

По последним данным, в результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли семь человек.

По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки частично прервано из-за обстрела со стороны ВСУ. 

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