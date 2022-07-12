Полянский назвал удар по Новой Каховке следствием поставок оружия США Киеву

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал удар американской РСЗО HIMARS по населённому пункту Новая Каховка в Херсонской области прямым следствием поставок Соединёнными Штатами вооружений Украине.

Он подчеркнул, что подобные удары могут вызывать только осуждение, так как нацелены на гражданскую инфраструктуру.

«Это прямое следствие поставок Штатами вооружений Киеву», — заявил он РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по Новой Каховке, в результате чего погибли мирные жители, также десятки получили ранения.

По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.