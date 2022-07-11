Зеленский: поставки военной помощи из Нидерландов станут неприятным сюрпризом для России

Новые поставки военной помощи из Нидерландов станут неприятным сюрпризом для России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Я не уверен, что могу рассказать абсолютно всё, о чём мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать Россию к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», — заявил Зеленский, его слова приводятся на сайте офиса президента Украины.

Он отметил, что Нидерланды входят в десятку стран, помогающих Украине поставкой вооружений.

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».