Зеленский: поставки военной помощи из Нидерландов станут неприятным сюрпризом для России
- AP
«Я не уверен, что могу рассказать абсолютно всё, о чём мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать Россию к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», — заявил Зеленский, его слова приводятся на сайте офиса президента Украины.
Он отметил, что Нидерланды входят в десятку стран, помогающих Украине поставкой вооружений.
Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».