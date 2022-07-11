Зеленский: поставки военной помощи из Нидерландов станут неприятным сюрпризом для России

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Новые поставки военной помощи из Нидерландов станут неприятным сюрпризом для России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Зеленский: поставки военной помощи из Нидерландов станут неприятным сюрпризом для России
  • AP

«Я не уверен, что могу рассказать абсолютно всё, о чём мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать Россию к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», — заявил Зеленский, его слова приводятся на сайте офиса президента Украины.

Он отметил, что Нидерланды входят в десятку стран, помогающих Украине поставкой вооружений.

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

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