Ринат Ахметов заявил о выходе компании SCM из медиабизнеса

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Украинский предприниматель Ринат Ахметов заявил о выходе собственной инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса.
Ринат Ахметов заявил о выходе компании SCM из медиабизнеса
  • РИА Новости

«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе «Медиа Группа Украина» откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа на Украине», — говорится в заявлении бизнесмена.

Кроме того, будет прекращена деятельность медиагруппы онлайн.

Соответствующее решение Ахметов связал со вступлением в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подписании закона в ноябре 2021 года, отметив, что документ изменит отношения между крупным бизнесом и политиками.

В марте Зеленский подписал указ о едином телевещании в стране, согласно которому обеспечивается объединение всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном марафоне «Єдині новини #UАразом».

До этого украинский лидер сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

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