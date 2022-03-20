Зеленский подписал указ о едином вещании для всех телеканалов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о едином телевещании в стране, согласно которому обеспечивается объединение всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном марафоне «Єдині новини #UАразом».

«В условиях военного положения реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой осуществляется путём объединения всех общенациональных телеканалов... на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном информационном марафоне «Єдині новини #UАразом», — говорится в тексте документа на сайте офиса президента Украины.

Депутат фракции «Европейская солидарность», основатель телеканала «Эспресо» Николай Княжицкий раскритиковал соответствующее решение. Он пояснил, что в этом случае в эфире имеют право вещать только «Интер», «Плюс», «Украина» и ICTV.

«Это незаконно и несправедливо... Народ борется за свободу, а не за диктатуру... Обращаюсь лично ко всем депутатам Европарламента, конгресса и сената США, парламентариям стран ЕС по этому вопросу», — написал он в Facebook.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.