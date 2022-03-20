Зеленский подписал указ о едином вещании для всех телеканалов на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о едином телевещании в стране, согласно которому обеспечивается объединение всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном марафоне «Єдині новини #UАразом».
Зеленский подписал указ о едином вещании для всех телеканалов на Украине
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«В условиях военного положения реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой осуществляется путём объединения всех общенациональных телеканалов... на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном информационном марафоне «Єдині новини #UАразом», — говорится в тексте документа на сайте офиса президента Украины.

Депутат фракции «Европейская солидарность», основатель телеканала «Эспресо» Николай Княжицкий раскритиковал соответствующее решение. Он пояснил, что в этом случае в эфире имеют право вещать только «Интер», «Плюс», «Украина» и ICTV.

«Это незаконно и несправедливо... Народ борется за свободу, а не за диктатуру... Обращаюсь лично ко всем депутатам Европарламента, конгресса и сената США, парламентариям стран ЕС по этому вопросу», — написал он в Facebook.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

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