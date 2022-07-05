Захарова прокомментировала сообщение о продаже западной гумпомощи на Украине

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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника о том, что ведомство выявляет факты продажи поступающей с Запада гумпомощи и продукции армейского назначения.
Захарова прокомментировала сообщение о продаже западной гумпомощи на Украине
  • РИА Новости

«Когда я говорю о том, что поступающее на Украину западное оружие и наёмники станут частью чёрного рынка ЕС, киевский режим заходится в истерике. Что, интересно, они сделают с Вадимом Мельником, расстреляют во дворе, как украинского переговорщика Дениса Киреева?» — написала она в Telegram.

Мельник ранее заявил, что даже товары армейского назначения, поступающие из стран Запада, «реализуются за денежные средства», а другие украинские силовые ведомства тоже выявляют подобные случаи.

В начале марта в украинских СМИ появилась информация, что сотрудниками Службы безопасности Украины был убит член делегации Киева Киреев, участвовавший в первом раунде переговоров с Россией.

Позднее Минобороны Украины подтвердило его гибель.

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