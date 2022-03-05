Источник: СБУ убила члена делегации Киева на переговорах с Россией и банкира

В украинских СМИ со ссылкой на источник появилась информация, что Служба безопасности Украины убила члена делегации Киева, участвовавшего в первом раунде переговоров с Россией, и банкира, его имя не называют.