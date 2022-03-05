Источник: СБУ убила члена делегации Киева на переговорах с Россией и банкира

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В украинских СМИ со ссылкой на источник появилась информация, что Служба безопасности Украины убила члена делегации Киева, участвовавшего в первом раунде переговоров с Россией, и банкира, его имя не называют.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщает информагентство «Украинские новости».

«Во время задержания СБУ убит банкир и член делегации первой переговорной группы в Гомеле (РБ) Денис Киреев», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании.

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что, по его данным, Киреева убили в центре Киева у здания суда.

Официальных подтверждений данной информации пока нет.

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