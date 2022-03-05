Источник: СБУ убила члена делегации Киева на переговорах с Россией и банкира
Как пишет РИА Новости, об этом сообщает информагентство «Украинские новости».
«Во время задержания СБУ убит банкир и член делегации первой переговорной группы в Гомеле (РБ) Денис Киреев», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании.
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что, по его данным, Киреева убили в центре Киева у здания суда.
Официальных подтверждений данной информации пока нет.