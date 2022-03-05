В Минобороны Украины подтвердили гибель члена делегации на переговорах с Россией Киреева

Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации на первом раунде переговоров с Россией Дениса Киреева.

«Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович», — говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее в украинских СМИ со ссылкой на источник появилась информация, что Служба безопасности Украины убила члена делегации Киева, участвовавшего в первом раунде переговоров с Россией Киреева.