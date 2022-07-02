В Харьковской области разгрузили почти 70 тонн гуманитарной помощи из России

Короткая ссылка
В Харьковской области разгрузили почти 70 т гуманитарной помощи, прибывшей на грузовиках из России.
В Харьковской области разгрузили почти 70 тонн гуманитарной помощи из России
  • © mil.ru

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что порядка 70 т гуманитарной помощи было разгружено менее чем за час. Такие темпы работы стали возможны благодаря десяткам волонтёров, которые помогают разгружать коробки с консервами, маслом, крупами, мешки с мукой.

«Всё это будет расфасовано, гуманитарная помощь в равных долях достанется жителям городов и окрестных сёл. Гуманитарка поступает жителям Харьковской области со всей России. В пунктах выдачи заранее формируют пакеты с продуктами», — сказали на телеканале.

Уточняется, что вместе с продуктами люди получают медикаменты, игрушки и памперсы. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги.

Чтобы не подвергать опасности местных жителей и не попасть под обстрел ВСУ, раздача гуманитарной помощи разделена по районам.

Ранее портал «Новый Севастополь» сообщал, что благотворительные организации Севастополя доставили более 200 т гуманитарной помощи в ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить