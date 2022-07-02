В Харьковской области разгрузили почти 70 тонн гуманитарной помощи из России

В Харьковской области разгрузили почти 70 т гуманитарной помощи, прибывшей на грузовиках из России.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что порядка 70 т гуманитарной помощи было разгружено менее чем за час. Такие темпы работы стали возможны благодаря десяткам волонтёров, которые помогают разгружать коробки с консервами, маслом, крупами, мешки с мукой.

«Всё это будет расфасовано, гуманитарная помощь в равных долях достанется жителям городов и окрестных сёл. Гуманитарка поступает жителям Харьковской области со всей России. В пунктах выдачи заранее формируют пакеты с продуктами», — сказали на телеканале.

Уточняется, что вместе с продуктами люди получают медикаменты, игрушки и памперсы. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги.

Чтобы не подвергать опасности местных жителей и не попасть под обстрел ВСУ, раздача гуманитарной помощи разделена по районам.

Ранее портал «Новый Севастополь» сообщал, что благотворительные организации Севастополя доставили более 200 т гуманитарной помощи в ЛНР.