Благотворительные организации Севастополя доставили более 200 тонн гуманитарной помощи в ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской департамент внутренней политики.
Севастополь оказывает и другую помощь.
В общежитии в селе Весёлом для беженцев из городов Рубежное, Кременная и Северодонецк организован пункт временного размещения, а волонтёры-медики из севастопольского отделения ОНФ работают на базе Старобельской центральной районной больницы.
Кроме того, в ЛНР направлен санитарный автомобиль УАЗ-374195 повышенной проходимости для работы с удаленными сёлами.