Благотворительные организации Севастополя доставили более 200 тонн гуманитарной помощи в ЛНР

Добровольческие и благотворительные организации Севастополя доставили более 200 т гуманитарной помощи в Старобельский район Луганской Народной Республики.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской департамент внутренней политики.

Севастополь оказывает и другую помощь.

В общежитии в селе Весёлом для беженцев из городов Рубежное, Кременная и Северодонецк организован пункт временного размещения, а волонтёры-медики из севастопольского отделения ОНФ работают на базе Старобельской центральной районной больницы.

Кроме того, в ЛНР направлен санитарный автомобиль УАЗ-374195 повышенной проходимости для работы с удаленными сёлами.