В Молдавии отменили запрет на экспорт муки и пшеницы

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Правительство Молдавии отменило запрет на экспорт пшеницы и муки. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила: отменить пункт 8 постановления № 9 от 10 марта (запрещён экспорт из Республики Молдова муки пшеничной или пшенично-ржаной); в пункте 14 постановления № 2 от 25 февраля отменить примечание под буквой «а» (запрет экспорта пшеницы)», — цитирует документ ТАСС.

25 мая член молдавской ассоциации «Сила фермеров» Андрей Дынга заявил, что аграрии на юге Молдавии призывают правительство обратить внимание на проблему сильной засухи, которая уже сказалась на урожае пшеницы и грозит осеннему урожаю кукурузы и подсолнечника.

Также президент республики Майя Санду отметила, что продовольственная безопасность Молдавии находится под угрозой из-за ситуации на Украине.

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