Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ожидает «переломного момента» в боевых действиях, такое мнение он выразил в эфире британской телекомпании ITV. Военный чиновник также рассчитывает на почти полное «прекращение боестолкновений» к концу года.

Буданов в разговоре с журналистом рассказал, что сдача позиций ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска была «тактическим» и «организованным» шагом.

«Это только тактическая перегруппировка. И, как видите, тактическая перегруппировка идёт в целом по Украине», — сказал он.

Глава разведки выразил уверенность в том, что «Украина вернётся к своим границам 1991 года».

«Других сценариев не будет, и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа будут происходить определённые события, которые продемонстрируют всему миру, что переломный момент начинает происходить», — уверен он.

Вместе с этим, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, в битве за Донбасс наступил переломный момент.

Также о «переломном моменте» на поле боя для Киева высказался министр обороны США Ллойд Остин. Он не пояснил, в чём именно это заключается.

25 июня стало известно, что российские военные из группировки войск «Центр» прорвали оборону украинских войск и блокировали Лисичанск с юга.

Тем временем Южная группировка войск завершила разгром окружённых сил ВСУ в горском котле. Союзные силы освободили несколько крупных населённых пунктов, включая Горское, Золотое, Лоскутовку, Мирную Долину и Устиновку.