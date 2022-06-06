Песков: в Кремле разделяют оптимизм по поводу хода спецоперации
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«Оптимизм мы, безусловно, разделяем», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос об оценках аналитиков о том, что СВО на Украине идёт весьма удачно.
Он отметил, что не комментирует детали, так как это прерогатива Минобороны.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По его словам, принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе.