Песков: в Кремле разделяют оптимизм по поводу хода спецоперации

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичный настрой по поводу хода специальной военной операции на Украине.
Песков: в Кремле разделяют оптимизм по поводу хода спецоперации
  • © Пресс-служба президента РФ

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос об оценках аналитиков о том, что СВО на Украине идёт весьма удачно.

Он отметил, что не комментирует детали, так как это прерогатива Минобороны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

По его словам, принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить