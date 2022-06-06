Песков: в Кремле разделяют оптимизм по поводу хода спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичный настрой по поводу хода специальной военной операции на Украине.

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос об оценках аналитиков о том, что СВО на Украине идёт весьма удачно.

Он отметил, что не комментирует детали, так как это прерогатива Минобороны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

По его словам, принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе.