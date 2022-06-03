Кадыров после встречи с Шойгу заявил, что операция на Украине пойдёт в ускоренном темпе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал он в Telegram-канале.

31 мая Кадыров сообщил о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка в Луганской Народной Республике и переходе бойцов к тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов.