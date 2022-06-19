В ДНР заявили об обстреле Ясиновского коксохимического завода в Макеевке со стороны ВСУ
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«В результате обстрела производственных мощностей был повреждён цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что в районе Северодонецка произошёл взрыв, там наблюдается «дымный гриб явно химического происхождения».
Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что на химическом комбинате «Азот» находятся до 1 тыс. украинских националистов, часть из них начала сдаваться в плен.