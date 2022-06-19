В ДНР заявили об обстреле Ясиновского коксохимического завода в Макеевке со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике, в результате чего были повреждены цех и резервуары. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
В ДНР заявили об обстреле Ясиновского коксохимического завода в Макеевке со стороны ВСУ
  • AP

«В результате обстрела производственных мощностей был повреждён цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что в районе Северодонецка произошёл взрыв, там наблюдается «дымный гриб явно химического происхождения».

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что на химическом комбинате «Азот» находятся до 1 тыс. украинских националистов, часть из них начала сдаваться в плен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить